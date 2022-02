Total War: Warhammer 3 sotto attacco su Steam dall'utenza cinese

A poche ore dall’uscita di Total War: Warhammer 3, pubblicato su PC nella giornata di ieri, lo strategico di Creative Assembly è vittima di un nuovo caso di review bombing su Steam in buona parte riconducibile all’ira dell’utenza cinese.

Come spiegato dall’analista Daniel Ahmad di Niko Partners, l’attacco da parte dei giocatori cinesi sarebbe dovuto principalmente al modo in cui SEGA e Creative Assembly hanno pubblicizzato il gioco nel grande paese asiatico. L’utenza si è difatti lamentata del fatto che gli sviluppatori abbiano fornito Total War: Warhammer 3 in anteprima a numerosi influencer, tuttavia questi avrebbero realizzato in gran parte contenuti di scarsa qualità, peraltro pieni di spoiler, poiché del tutto disinteressati al gioco che avrebbero dovuto promuovere. Da qui è partito un movimento che ha immediatamente portato il gioco a una valutazione “nella media” su Steam, dove solamente il 59% delle recensioni utenti risultano positive.

Per dovere di cronaca segnaliamo che una parte delle recensioni negative, principalmente quelle dell’utenza occidentale, riportano una situazione tutt’altro che ottimale sul fronte dell’ottimizzazione tecnica del gioco, una criticità che abbiamo sollevato anche noi in sede di recensione.

