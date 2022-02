BlazBlue: Cross Tag Battle, il rollback netcode arriverà ad aprile

Dopo Centralfiction, si avvicina anche per BlazBlue: Cross Tag Battle l’agognato momento dell’implementazione del rollback netcode. Con un messaggio su Twitter, lo sviluppatore Arc System Works ha infatti rivelato che questa funzionalità arriverà in via ufficiale sulle versioni PC e PS4 del gioco nel corso del prossimo aprile. Più a breve termine, lo sviluppatore darà anche il via a una beta pubblica del rollback netcode, il cui inizio è previsto per la mezzanotte del 23 febbraio su Steam.

La recente implementazione di questa funzionalità in Centralfiction ha portato a un notevole incremento della comunità di giocatori attivi, fra veterani di ritorno e nuovi adepti incuriositi dalle meccaniche del picchiaduro. Naturalmente, la speranza è che lo stesso avvenga anche a BlazBlue: Cross Tag Battle, titolo che vede i classici esponenti della serie scontrarsi con lottatori provenienti dagli universi di Persona 4, Under Night In-Birth e della serie animata RWBY.