No Man's Sky sarà completamente compatibile con lo Steam Deck

Fra le tante novità incluse nel recente aggiornamento Sentinel di No Man’s Sky, è arrivato anche il supporto allo Steam Deck. A chiarirlo ci ha pensato Sean Murray, capo di Hello Games, che su Twitter ha mostrato un breve video del gioco in azione sulla console portatile di Valve. Per dovere di cronaca, segnaliamo come il sandbox non figuri ancora fra la lista di giochi Steam Deck Verified presente su SteamDB; ma naturalmente il processo di verifica richiede qualche giorno. Non dubitiamo, dunque, che No Man’s Sky farà un’ottima figura sulla nuova console.

Sempre nel corso degli ultimi giorni, Sean Murray ha chiarito che Hello Games ha ancora tante idee in mente per il suo sandbox spaziale. Non possiamo che essere curiosi di scoprire cosa gli riserverà il futuro.

No Man’s Sky looks 😍 on Steam Deck SENTINEL adds full support, including touch controls – ready for launch sneak peek of it in action ❤️ pic.twitter.com/Q8Y8mFGB6J — Sean Murray (@NoMansSky) February 17, 2022