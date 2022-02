Street Fighter 6: il logo sarebbe stato preso dallo store di Adobe Stock

A un giorno dall’annuncio ufficiale di Street Fighter 6 ecco che ci troviamo già a riportare una prima controversia legata al discutibile logo del prossimo picchiaduro targato Capcom.

Sembra infatti che i designer della compagnia di Osaka si siano ispirati fortemente a un template in vendita per poco più di 60 euro sul marketplace di Adobe Stock. Effettivamente la somiglianza è davvero palese: sarebbero state solamente ammorbiditi alcuni angoli per poi appiccicarci un “6” in basso a destra, ed ecco il logo di Street Fighter 6.

Segnaliamo che per ora Capcom non ha voluto rilasciare alcun commento sulla faccenda.

