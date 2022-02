Bethesda chiude il suo launcher per PC, presto la migrazione su Steam

Bethesda ha fatto sapere di aver avviato le procedure per la chiusura del suo launcher proprietario per PC denominato Bethesda.net, mentre molto presto verrà dato il via alla migrazione ufficiale su Steam.

Ciò significa che gli utenti avranno modo di trasferire giochi, salvataggi e fondi sul portafoglio dal launcher Bethesda al proprio account Steam, in questo modo non si correrà il rischio di perdere alcunché nel processo che porterà alla chiusura del programma. La migrazione partirà ad aprile ma ancora non sono state diffuse le istruzioni per portare a termine il trasferimento.

La chiusura del launcher Bethesda.net, invece, è prevista nel corso del prossimo mese di maggio. Da notare che la procedura porterà alla sola disattivazione del programma di avvio, mentre sarà comunque necessario utilizzare le credenziali di accesso Bethesda.net per giocare ai titoli che ne richiedono l’utilizzo, per esempio Fallout 76.

