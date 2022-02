Shadow Warrior 3 disponibile al lancio su PlayStation Now

Quando mancano pochi giorni alla pubblicazione di Shadow Warrior 3, ecco che gli sviluppatori di Flying Wild Hog hanno annunciato che lo sparatutto sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo del servizio PlayStation Now. Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer di gameplay.









Il lungo video che trovate qui in altro offre una gradita panoramica sulle dinamiche di gioco, sui nemici e sulle capacità marziali del protagonista Lo Wang. In uscita il prossimo 1 marzo su PC, PS4 e Xbox One, ribadiamo che Shadow Warrior 3 sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a PlayStation Now.

Chiudiamo facendovi notare che si tratta della prima volta che un videogioco viene lanciato direttamente nel servizio di Sony: che sia una prima avvisaglia del fantomatico Spartacus?