LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è entrato in fase gold

Traveller’s Tales ha comunicato via social che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è appena entrato in fase gold. Questo significa, come ribadito dagli stessi sviluppatori, che i lavori sono stati conclusi e il gioco è pronto per essere spedito ai vari rivenditori di tutto il mondo.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker si pone l’obiettivo di farci giocare l’intera serie cinematografica nata dalla mente di George Lucas, ovviamente con lo spirito ironico e parodistico che caratterizza i videogiochi LEGO. A ognuno dei nove film vengono dedicati cinque livelli che possono essere affrontati in qualsiasi ordine. Saranno presenti oltre 300 personaggi giocabili, tutti tratti dalla saga naturalmente, e numerosi pianeti da esplorare.

La Saga degli Skywalker sarà disponibile dal 5 aprile su PC tramite Steam, oltre che su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.

