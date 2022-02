The Ascent arriverà su PS4 e PS5 a marzo

Il publisher Curve Digital ha da poco annunciato che The Ascent, lo sparatutto isometrico ambientato in una distopia cyberpunk, arriverà anche su PS4 e PS5 a partire dal 24 marzo. Già disponibile su PC e console Xbox dallo scorso luglio, il titolo creato da Neon Giant ci vede impegnati a ritagliarci il nostro spazio dopo l’improvviso crollo della megacorporazione per cui lavoravamo; naturalmente, l’avventura può contare su un alto tasso di piombo, esplosioni e armi dai calibri improbabili.

Al nostro Daniele Dolce, The Ascent era decisamente piaciuto: potete trovare al seguente link la sua recensione. Il preorder è già disponibile tramite PlayStation Store, al prezzo di 29,99€.