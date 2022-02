Forza Horizon 5: primo DLC in arrivo a breve?

Forza Horizon 5 è un gioco automobolistico con pochi pari. Oltre ad essere stato accolto molto positivamente dalla critica (qui la nostra recensione), l’ultima creazione di Playground Games ha infatti attirato l’interesse di milioni di giocatori. Non dubitiamo però, che dopo qualche settimana passata a scorrazzare per l’Horizon Festival, ci sia chi fra i provetti piloti non direbbe di no a qualche contenuti in più.

Ebbene, le loro speranze potrebbero essere presto esaudite. L’account Twitter Aggiornamenti Lumia ha infatti segnalato come Microsoft abbia di recente dato il via al testing di WOODSTOCK_DLC_FLIGHT tramite il suo programma Xbox Insider. Woodstock è il nome con cui Forza Horizon 5 era conosciuto internamente, il che fa presagire un prossimo arrivo del prossimo DLC. Aspetteremo con pazienza un eventuale annuncio ufficiale.