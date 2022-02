Niente Super Smash Bros. all'Evo 2022

Gli organizzatori dell’Evo 2022, la principale manifestazione esportiva dedicata al genere dei picchiaduro dall’anno scorso di proprietà di Sony, hanno fatto sapere che quest’anno la kermesse non ospiterà alcun torneo di Super Smash Bros., senza però fornire spiegazioni in merito.

Con un messaggio diffuso via social, l’organizzazione ha comunque voluto ringraziare Nintendo per la collaborazione che ha fatto sì che la serie di picchiaduro fosse presente nel circuito degli Evo sin dal 2007, sperando che in futuro la celebre saga della Grande N possa ritornare a presenziare nei tornei dell’Evolution Championship Series.

Sebbene non sia stato diffuso alcun comunicato ufficiale sulla questione da parte di Nintendo, è molto probabile che la decisione di non essere all’Evo 2022 sia in qualche modo legata alla partnership siglata tra la Casa di Kyoto e Panda Global volta a creare un circuito esportivo ufficiale di Super Smash Bros. Ultimate e Melee nel Nord America.

