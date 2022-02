Life is Strange: True Colors disponibile in versione fisica per Switch

Dopo la pubblicazione della versione digitale sul finire dello scorso anno, la versione per Nintendo Switch di Life is Strange: True Colors (qui trovate la nostra recensione) è ora disponibile anche in formato fisico.









In questa avventura narrativa i giocatori possono mettersi nei panni di Alex Chen, una giovane con l’abilità segreta di assorbire e manipolare le emozioni più forti degli altri. Dopo la morte di suo fratello in un misterioso incidente, deve imparare a controllare il suo potere instabile per scoprire la verità e rivelare i segreti sepolti di una piccola cittadina americana.

Life is Strange: True Colors, lo ricordiamo, è disponibile anche su PC via Steam, nonché su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.