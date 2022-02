Young Souls: la data d'uscita su PC e console è prevista per marzo

Dopo aver debuttato su Stadia qualche tempo fa, lo stiloso action RPG Young Souls si prepara ad arrivare anche su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. E a quanto pare non ci sarà da attendere molto: un nuovo trailer ha infatti rivelato che la data d’uscita su queste piattaforme è prevista per il 10 marzo. Il video, oltretutto, si occupa anche di spiegare gameplay e particolarità della creazione di 1P2P Studio.









Pubblicato da The Arcade Crew, Young Souls segue le avventure di Jenn and Tristan, due gemelli che si catapulteranno in una realtà alternativa alla ricerca del loro mentore. La presenza di due protagonisti non è casuale: il gioco è infatti compatibile con la funzionalità cooperativa, anche se solo localmente.