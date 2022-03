The Legend of Heroes: Trails from Zero uscirà a settembre

Finalmente si avvicina la data in cui uno dei JRPG più iconici creati da Nihon Falcom arriverà anche sul mercato occidentale. Stiamo naturalmente parlando di The Legend of Heroes: Trails from Zero, la cui uscita su PC tramite Steam, PS4 e Nintendo Switch è prevista per il 27 settembre 2022. L’annuncio arriva anche accompagnato da un nuovo trailer.









Originariamente uscito nel 2010 su PSP, The Legend of Heroes: Trails from Zero segue le vicende di Lloyd Bannings, nuova recluta del Crossbell Police Department, che lo assegnerà al bizzarro gruppo della Special Support Section. Ben presto, però, il nostro protagonista e i suoi nuovi amici si troveranno invischiati negli oscuri segreti della città di Crossbell, fra giri di corruzione e qualcosa di molto più malevolo che si cela nelle ombre. Il gioco in questione ha anche un seguito, Trails to Azure, la cui uscita sui mercati occidentali è previsto per il 2023.