Pillars of Eternity 2: Deadfire, cancellata la versione per Switch

Annunciata oltre quattro anni fa, addirittura prima dell’uscita del gioco su PC, la versione per Nintendo Switch di Pillars of Eternity 2: Deadfire è stata ufficialmente cancellata. Ne ha dato notizia direttamente il publisher Versus Evil, che però non ha spiegato il motivo della cancellazione del progetto.

Stando a quanto riportato su Reddit, la notizia della cancellazione della conversione è stata data sul server Discord ufficiale del publisher. Qui un impiegato della compagnia ha fatto sapere che lo sviluppo del port è stato interrotto e non riprenderà più. Mettiamoci il cuore in pace.

