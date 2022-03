Grand Theft Auto 5: ecco il prezzo delle versioni PS5 e Xbox Series X|S

Manca poco al lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Grand Theft Auto 5, previsto per il 15 marzo, e se siete interessati all’open world di Rockstar Games probabilmente vi state chiedendo quanto vi verrà a costare il passaggio alla next-gen. Già, perché a differenza di quanto fatto da altri sviluppatori per i loro titoli non ci sarà aggiornamento gratuito, quindi farete meglio a preparare la carta di credito. Per quanto riguarda l’ammontare dell’esborso, nel corso delle ultime ore le versioni americane di PlayStation Store e Microsoft Store si sono aggiornate con i rispettivi prezzi; naturalmente, la valuta utilizzata è il dollaro, ma possiamo aspettarci prezzi simili anche in euro. Il costo base è di 39,99$ per entrambe le versioni, ma ci sono delle differenze:

, Grand Theft Auto 5 sarà per i primi tre mesi dopo il lancio, arrivando dunque a costare 9,99$. GTA Online, prodotto separato dalla campagna singleplayer, sarà gratuito per lo stesso periodo, e dopo il terzo mese verrà a costare 19,99$. Su Xbox Series X|S, Grand Theft Auto 5 sarà scontato del 50% per i primi tre mesi dopo il lancio, partendo dunque con un prezzo di 19,99$. GTA Online avrà un prezzo di 9,99$ per i primi tre mesi, e 19,99$ dopo la fine di questo periodo.

Naturalmente, la versione next-gen di questo gioco potrà contare su migliorie grafiche di vario tipo, delle quali Rockstar Games ha parlato di recente.