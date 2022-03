Ghostwire: Tokyo - Preludio è disponibile anche su PC

Dopo aver fatto capolino sulle console PlayStation la scorsa settimana, Ghostwire: Tokyo – Preludio è da poco sbarcato anche su PC attraverso le principali piattaforme di digital delivery (Steam ed Epic Games Store).

Si tratta di un prequel gratuito sotto forma di visual novel che narra le vicende di KK e della sua squadra di detective del soprannaturale, questa volta alle prese con una misteriosa sparizione che via via assumerà tinte sempre più sinistre. Questo Preludio getta le basi narrative su cui si poggerà Ghostwire: Tokyo, in uscita su PC e PlayStation 5 il 25 marzo prossimo.

Condividi con gli amici Inviare