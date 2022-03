Elden Ring: scoperto un modo di mettere in pausa

Una delle peculiarità dei giochi di From Software è la tradizionale impossibilità di mettere il gioco in pausa: aprite l’inventario o i menù delle opzioni con dei nemici vicini e vi ritroverete ben presto di fronte a una schermata di morte. Difesa da molti, vituperata da tanti altri, questa tradizione è stata mantenuta anche in Elden Ring, l’ultimo gioco dello studio nipponico. In realtà, però, un modo di aggirarla c’è.

Alcuni content creator, fra cui il noto Iron Pineapple, si sono infatti accorti che è possibile mettere in pausa Elden Ring (e non farsi riempire di botte dai nemici) aprendo l’inventario e premendo il tasto Start, così da far apparire il menù di spiegazione dei comandi. Certo, forse non sarà il metodo più comodo o immediato. Ma chissà che non possa venirvi in aiuto per sospendere l’azione la prossima volta che qualcuno suona alla porta di casa.

guess what, Elden Ring DOES have a pause button just open "Menu Explanation" while on the inventory screen this isn't a meme, it actually works lmao pic.twitter.com/0tNLFaWwC7 — Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 8, 2022