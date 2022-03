Annunciata la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Konami ha svelato la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, una raccolta che racchiude ben tredici videogiochi sulle Tartarughe Ninja provenienti dal passato, quindi dalle console a 8 e 16 bit, nonché direttamente dalle sale giochi.









Questi i videogiochi inclusi nella raccolta:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Realizzata in collaborazione con Digital Eclipse, la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection include videogiochi riadattati ai sistemi di gioco moderni, con l’aggiunta di aggiornamenti in grado di migliorare la quality-of-life delle opere, come la possibilità di salvare e tornare sui propri passi in qualsiasi momento, la mappatura dei pulsanti e l’introduzione di un comparto online per alcuni dei giochi presenti. Inoltre, ogni titolo di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection sarà anche accompagnato da una guida digitale che aiuterà i giocatori nel combattimento e nell’esplorazione delle aree più difficili.

Come spesso accade in operazioni simili, anche qui verrà incluso un museo celebrativo digitale creato in collaborazione con Nickelodeon che conterrà immagini dal cartone originale, esclusivi documenti storici, schizzi e progetti di game design mai pubblicati prima.

La raccolta sarà disponibile nel corso dell’anno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch al prezzo di € 39,99.