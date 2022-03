Ubisoft vittima di un incidente informatico, dati degli utenti al sicuro

Ubisoft ha diffuso una nota stampa tramite la quale viene reso noto che la scorsa settimana la compagnia è stata vittima di un incidente informatico, tuttavia sembra che i dati degli utenti siano al sicuro.

“La scorsa settimana, Ubisoft ha dovuto affrontare un problema di sicurezza informatica che ha causato l’interruzione temporanea di alcuni giochi, sistemi e servizi,” si legge nel comunicato recapitatoci in redazione. “I nostri team IT stanno lavorando, in collaborazione con i più importanti specialisti del settore, per approfondire la questione. Come misura precauzionale abbiamo cominciato a reimpostare le password in tutta l’azienda. Inoltre, possiamo confermare che tutti i nostri giochi e servizi funzionano correttamente e che in questo momento non ci sono prove che i dati personali dei giocatori siano stati violati o esposti a seguito di questo incidente.”

Dunque l’incidente non dovrebbe avere avuto conseguenze tangibili per i giocatori, tuttavia per sicurezza vi consigliamo di modificare la password di accesso al vostro account Ubisoft. Non si sa mai.

