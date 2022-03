Steam Deck ora supporta ufficialmente Windows con i nuovi driver

Mentre alcuni videogiocatori hanno già messo le mani su Steam Deck, e in molti sono ancora in lista di attesa, Valve ha pubblicato dei nuovi driver per la piattaforma che rendono ufficiale il supporto a Windows.

Trattandosi di un vero e proprio PC, infatti, è possibile installare il sistema operativo di Microsoft su Steam Deck, tuttavia affinché il dispositivo funzioni correttamente è necessario installare anche degli appositi driver per GPU, Wi-Fi e Bluetooth. Ulteriori driver per la scheda audio verranno pubblicati in futuro non appena verranno resi disponibili da AMD e dai partner di terze parti a cui Valve si è affidata per la realizzazione di Steam Deck. La compagnia di Bellevue fa notare che senza questi driver non sarà possibile riprodurre audio tramite gli speaker e la porta da 3.5mm, ma per questo scopo potranno essere utilizzati dispositivi esterni connessi tramite USB-C o Bluetooth.

Infine, Valve fa sapere che per il momento non è ancora supportato il dual-boot con SteamOS e Windows, pertanto finché non sarà reso disponibile un apposito aggiornamento, sul dispositivo sarà possibile installare un solo sistema operativo.

Condividi con gli amici Inviare