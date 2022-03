Elite Dangerous: sospesi i lavori sulla versione console

A quanto pare, il lancio dell’ambiziosa espansione Elite Dangerous: Odyssey ha avuto conseguenze di lunga portata per lo sviluppo dello space sim di Frontier. I numerosi problemi tecnici che l’hanno afflitto hanno infatti portato lo studio, nel luglio scorso, a rinviare il lancio su console di questa espansione. E di recente, sono arrivate altre brutte notizie per l’utenza PlayStation e Xbox: il CEO David Braben ha infatti annunciato la difficile decisione di sospendere tutti i lavori sulle versioni console.

“Dobbiamo avere la possibilità di progredire con la storia del gioco, e per poterci riuscire dobbiamo concentrarci su un solo codice di sviluppo”, ha chiarito Braben, spiegando come la coesistenza di diverse versioni stesse assorbendo troppe risorse. Elite Dangerous su PS4 e Xbox One continuerà a ricevere aggiornamenti essenziali per garantirne la stabilità, ma i futuri contenuti saranno sviluppati esclusivamente per PC. Frontier Developments sta anche riflettendo sull’opportunità di permettere il trasferimento dei progressi fra console e PC, ma al momento non ha nulla da annunciare in merito.