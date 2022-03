Yu-Gi-Oh! Master Duel, superati i 20 milioni di download

Dopo un debutto caratterizzato da ampio successo, pare che le cose continuino ad andare davvero bene per Yu-Gi-Oh! Master Duel. Il gioco di carte di Konami ispirato alla celebre serie anime ha infatti di recente superato i venti milioni di download, in poco meno di due mesi dal lancio. Per celebrare questo successo, i giocatori potranno affrontare una nuova storia in Solo Mode, che ci vedrà superare una serie di sfide utilizzando il deck Previsione Metereologica. Da oggi è inoltre disponibile gratuitamente il Solo Mode Gate, che include numerosi premi da sbloccare.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è disponibile gratuitamente su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, oltre che su dispositivi mobili.