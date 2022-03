Konami registra il marchio Pro Powerful Soccer

Konami ha depositato presso l’ufficio europeo competente le pratiche per la registrazione del marchio Pro Powerful Soccer, lasciando intendere un possibile abbandono del brand eFootball dopo il lancio disastroso dell’ultima iterazione free-to-play del franchise calcistico.

La registrazione risale allo scorso 11 marzo, dunque pochissimi giorni fa, pertanto è ancora in fase di valutazione da parte dell’organismo comunitario. Dalla classificazione presente sul sito possiamo anche desumere che Pro Powerful Soccer si riferisca a software per computer o videogiochi, nonché a servizi online interattivi per videogiochi.

È altresì possibile che questo marchio si riferisca a una serie di videogiochi del tutto inedita e separata dal fu PES, ora eFootball, ma non potremo saperlo con certezza fino a un eventuale annuncio ufficiale da parte della stessa Konami.

