The Elder Scrolls Online: disponibile il DLC Ascending Tide

Da poche ore è disponibile su PC e Mac il DLC Ascending Tide di The Elder Scrolls Online che dà inizio agli eventi del capitolo High Isle.









I giocatori vedranno tornare diversi eroi dalle avventure precedenti di ESO. Il nuovo DLC si apre con il salvataggio di Jakarn dal misterioso Ascendant Order. I giocatori si uniranno a Captain Kaleen per assaltare Coral Aerie, ma dovranno fare attenzione alle forze oscure che minacciano i bretoni. Coral Aerie è un luogo tanto affascinante quanto pericoloso, un esempio perfetto di quello che vedremo nel corso del 2022.

I giocatori possono acquistare il pacchetto Ascending Tide dal Crown Store di gioco, mentre si sblocca automaticamente per gli abbonati a ESO Plus.

Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile anche su console Xbox e PlayStation dal 29 marzo.