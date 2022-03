Riot Games investe in Fortiche Production, lo studio di Arcane

Riot Games ha annunciato di aver finalizzato l’investimento in una quota di minoranza di Fortiche Production, lo studio di animazione che ha creato la serie TV Arcane basata su League of Legends.

Stando ai termini dell’investimento, ora Riot detiene una significativa partecipazione minoritaria in Fortiche. Inoltre, Brian Wright (Chief Content Officer di Riot) e Brendan Mulligan (Director of Corporate Development di Riot) si sono uniti al consiglio di amministrazione di Fortiche.

“Le varie collaborazioni con Riot Games, e in particolare Arcane, hanno reso Fortiche Production uno dei nuovi protagonisti della scena internazionale dell’animazione. Riot Games, insieme alla sua fiducia, ci ha dato i mezzi per raggiungere le ambizioni che condivideva con noi e ci ha mostrato che è possibile offrire nuovi contenuti in grado di raggiungere un grande pubblico. Nel 2023 festeggeremo dieci anni di collaborazione e questa associazione è il modo migliore per simboleggiare la fiducia e le ambizioni delle nostre aziende!” hanno dichiarato Pascal Charrue, Jérôme Combe e Arnaud Delord, co-fondatori di Fortiche.

Le due compagnie hanno assicurato che Fortiche Production continuerà a operare in maniera del tutto indipendente.

