Sonic the Hedgehog 2: Paramount pubblica il "Final Trailer"

Non manca poi molto all’uscita di Sonic the Hedgehog 2, nuovo film dedicato al porcospino blu di SEGA e alla sua lotta contro i malvagi piani del Dr. Robotnik. Giusto per tenere alta la nostra attenzione, Paramount Pictures ha di recente pubblicato il “Final Trailer” di questa produzione, che oltre al ritorno del tradizionale supercattivo vedrà giocare un ruolo di primo piano anche Tails e Knuckles.









Se Tails è già un ottimo compagno di avventure di Sonic, in questo film Knuckles ricoprirà invece il ruolo di rivale ed alleato del Dr. Robotnik; quest’ultimo, tra l’altro, intende trovare gli Smeraldi del Caos e il trailer stesso ci mostra perché lasciarglieli avere potrebbe non essere una buona idea. Sonic the Hedgehog 2 uscirà l‘8 aprile, ma in cantiere ci sono già un terzo film e una serie TV dedicata a Knuckles.