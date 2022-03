Flintlock: The Siege of Dawn è il nuovo action RPG degli autori di Ashen

A44, il team di sviluppo neozelandese che ha dato i natali al soulslike Ashen, ha annunciato Flintlock: The Siege of Dawn. Si tratta di un nuovo action RPG con una struttura open world ambientato in un mondo fantasy sull’orlo dell’apocalisse









Il gioco seguirà le vicende di Nor Varek, una combattente esperta dell’Armata della Coalizione accompagnata dall’inseparabile Enki, una strana creatura dotata di poteri arcani. Insieme si ritroveranno a combattere contro le divinità e i loro eserciti di non morti dopo che questi si sono riversati nel mondo dei vivi a seguito dell’apertura della Porta dell’Aldilà, lasciando gli esseri viventi sull’orlo dell’estinzione.

Flintlock: The Siege of Dawn potrà contare su un sistema di combattimento che mescola scontri all’arma bianca con armi da fuoco e magia. Sul versante dell’esplorazione del mondo, poi, avremo modo di volare tra le sabbie del deserto, scoprire rovine oscure e svelare i segreti che giacciono nell’imponente Città dell’Alba, il tutto mentre recluteremo alleati per combattere nell’ultimo disperato assedio contro gli Dei.

Insomma, le premesse sembrano piuttosto intriganti, per questo non vediamo l’ora di saperne di più. Nel frattempo gli sviluppatori hanno fatto sapere che l’uscita è prevista su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S entro la fine del 2022. Il gioco sarà inoltre disponibile sin dal lancio nell’offerta del servizio Xbox Game Pass.