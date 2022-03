Halo: ecco il secondo trailer ufficiale della serie TV

Mancano ormai pochi giorni al debutto della serie TV di Halo targata Paramount Pictures, per questo il network ha voluto pubblicare un secondo trailer dedicato proprio allo show che in Italia verrà trasmesso su Sky.









Il filmato ci mostra alcune sequenze sulla genesi di Master Chief, oltre a delle immagini della guerra tra le specie aliene Covenant e l’umanità. Ricordiamo che la serie TV di Halo non sarà canonica, nel senso che andrà a creare un universo narrativo parallelo rispetto ai videogiochi che da oltre venti anni caratterizzano l’offerta Xbox.

Lo show debutterà negli Stati Uniti il prossimo 24 marzo, mentre i primi due episodi verranno trasmessi in Italia il successivo 28 marzo sul canale Sky Atlantic. Per finire, segnaliamo che la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.