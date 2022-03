EA Play Live 2022 cancellato, nessun evento E3 per Electronic Arts

È ufficiale: Electronic Arts non terrà alcun evento in concomitanza con il prossimo E3, ancora una volta in formato digitale, dal momento che il publisher ha cancellato il suo EA Play Live 2022.

In una nota riportata dalla redazione di IGN, un portavoce di Electronic Arts ha fatto sapere che gli aggiornamenti sui titoli in produzione verranno diffusi man mano che sarà possibile renderli noti, un po’ come sta avvenendo con i livestream dedicati a Dead Space.

“Amiamo EA Play Live giacché è il nostro modo per essere direttamente in contatto con i giocatori e condividere con loro le novità che abbiamo in serbo,” si legge nella nota. “Tuttavia, quest’anno non sarà possibile mostrare tutto in un unico evento. Molto sta bollendo in pentola nei nostri studi e quest’anno sveleremo più informazioni su questi progetti al momento opportuno.”

