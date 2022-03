Elemental Games è il nuovo studio dei co-fondatori di Avalanche Studios

Linus e Viktor Blomberg, i due co-fondatori di Avalanche Studios, hanno dato vita a una nuova software house denominata Elemental Games. Lo studio opererà in maniera indipendente e si dedicherà principalmente allo sviluppo di videogiochi open world sulla scia di Just Cause, Mad Max, e degli altri titoli a cui una buona parte del team ha lavorato in quel di Avalanche.

Il primo progetto di Elemental Games sarà incentrato su una IP completamente inedita e potrà contare sul supporto di una squadra composta da sviluppatori con un passato in DICE, Epic Games e Ubisoft. L’obiettivo di questo nuovo studio è quello di creare videogiochi tripla A di alta qualità.

Ulteriori dettagli su questo primo videogioco verranno svelati alla Game Developers Conference che si terrà dal 21 al 25 marzo prossimi.

