Lost Judgment: The Kaito Files, pubblicati due video di gameplay

Il 28 marzo, il videogioco investigativo Lost Judgment si arricchirà dell’espansione The Kaito Files, che come suggerisce il nome non avrà come protagonista Takayuka Yagami ma il suo fidato collega Kaito. Cambio di protagonista significa però anche cambio di stile di combattimento: fisicamente più possente del protagonista originale, Kaito avrà infatti a sua disposizione gli stili da combattimento Bruiser e Tank, a cui sono dedicati i due video di gameplay pubblicati da SEGA.









Laddove lo stile Bruiser è più offensivo, orientato all’evasione e al levare di torno scagnozzi e malintenzionati a suon di brutali ceffoni, utilizzare lo stile Tank ci permetterà di adottare un approccio più difensivo, bloccando i pugni avversari con la forza degli addominali di Kaito. No, sul serio: guardate il video qui sotto se non ci credete. Lost Judgment: The Kaito Files sarà incluso nella Ultimate Edition e nel Season Pass, oltre ad essere acquistabile separatamente.