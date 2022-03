Clash: Artifacts of Chaos, vediamo il primo video di gameplay

Ricordate Zeno Clash? Ebbene, a distanza di quasi dieci anni dal secondo capitolo ecco che ACE Team ci mostra il gameplay di Clash: Artifacts of Chaos, un nuovo action ambientato proprio nello stesso universo narrativo dei due Zeno Clash.









Ambientato sul mondo punk-fantasy di Zenozoik, Clash: Artifacts of Chaos ci metterà nei panni di Pseudo, un combattente esperto che vive da recluso e che si troverà ad affrontare strani nemici durante tutta la sua avventura. Pseudo stringerà presto amicizia con il fragile Boy, giurando di proteggerlo dai mercenari al soldo della Mistress of the Artifacts, che brama i misteriosi poteri di questa piccola creatura.

Offrendo un mix di esplorazione e combattimenti corpo a corpo senza armi, Clash: Artifacts of Chaos sarà disponibile a novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.