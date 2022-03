Hogwarts Legacy: vediamo il gameplay in italiano dello State of Play

Warner Bros. ha approfittato dello State of Play dedicato che si è tenuto ieri in tarda serata per illustrare in dettaglio il gameplay di Hogwarts Legacy, il videogioco di ruolo a tinte action ambientato nell’universo narrativo di Harry Potter.









Il lungo video che trovate qui in alto ci mostra molte delle dinamiche che saranno presenti nel gioco, a partire dalla creazione del personaggio, passando per la scelta della casata di appartenenza una volta messo piede nella celebre scuola di magia. Hogwarts Legacy sarà ambientato nel tardo 1800, circa un secolo prima delle vicende narrate nei romanzi della Rowling. La trama è incentrata su una ribellione dei goblin e sulla necessità di fermare la rivolta: interpretando un giovane allievo della scuola di magia, ci ritroveremo presto al centro della cospirazione.

Dovremo ovviamente frequentare le classi per diventare un mago provetto, ma saremo anche costretti a duellare contro altri allievi, creature magiche e adepti delle arti oscure.

Hogwarts Legacy è anche provvisto di periodo di uscita generico: il gioco sarà infatti disponibile nel periodo delle festività natalizie di quest’anno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.