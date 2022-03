Ubisoft abbandona il brand Tom Clancy per l'FPS XDefiant

Ubisoft ha deciso di abbandonare il brand di Tom Clancy per il suo XDefiant, lo sparatutto free-to-play di prossima uscita svelato la scorsa estate.

Come segnalato dalla stessa compagnia, la decisione di accantonare il marchio Tom Clancy è stata presa al fine di includere fazioni di gioco che non siano strettamente legate al brand del compianto scrittore statunitense.

Ubisoft ha poi aperto le iscrizioni al programma Insider Session per permettere agli interessati di provare in anticipo il gioco e partecipare al processo di sviluppo. Per ora i test di XDefiant si svolgeranno solo su PC, ma gli utenti console sono comunque invitati a registrarsi tramite il sito ufficiale per le eventuali sessioni future. Il publisher ha infine precisato che le sessioni sono protette da NDA, pertanto non sarà possibile far trapelare nulla di quanto visto durante i test.

