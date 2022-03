Stray Gods: The Roleplaying Musical torna a farsi vivo con un nuovo trailer

Dopo una campagna di crowdfunding completata con successo qualche anno fa, ecco che Stray Gods: The Roleplaying Musical è tornato a farsi vivo ora che gli sviluppatori di Summerfall Studios hanno siglato un accordo di pubblicazione con Humble Games. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo teaser trailer.









Stray Gods è ambientato in una versione alternativa del mondo moderno in cui gli dei della mitologia greca sono reali e vivono assieme ai mortali. In questo contesto, la protagonista Grace entra in possesso del potere delle muse ed è dunque in grado di trascinare chi la circonda a partecipare a esibizioni musicali. Tuttavia questa sua capacità nasconde anche diversi segreti, come il mistero della morte del precedente possessore del potere delle muse. Per questo Grace si ritroverà presto a indagare sulla scomparsa del suo predecessore.

La sceneggiatura di Stray Gods: The Roleplaying Musical è stata scritta da David Gaider, lead writer e creatore del franchise di Dragon Age, ma il gioco potrà contare anche sull’apporto di molti compositori di successo: tra questi citiamo Austin Wintory (Journey, The Banner Saga).

Purtroppo il gioco è ancora sprovvisto di una data di uscita. Per ora sappiamo solo che sarà disponibile prossimamente su PC via Steam.