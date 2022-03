Annunciato Hard West 2, in uscita quest'anno su Steam

Il publisher Good Shepard Entertainment ha presentato Hard West 2, il sequel del tattico a turni in salsa western in uscita su PC tramite Steam nel corso del 2022.









Da notare che Hard West 2 non è sviluppato da CreativeForge Games, lo studio autore del diretto predecessore e dell’ottimo Phantom Doctrine, bensì da Ice Code Games, il team che ha dato i natali all’intrigante Re-Legion.

In questo secondo capitolo giocheremo nei panni di Gin Carter, un fuorilegge dalla pessima reputazione a caccia di un grosso bottino. Si dice che il leggendario Treno Fantasma, carico di oro dei federali, sia diretto proprio verso Carter. Un’occasione che il bandito non può lasciarsi sfuggire.

Dopo aver riunito una posse di fuorilegge, alcuni esperti di armi da fuoco e altri dotati di abilità sovrannaturali, insieme si ritroveranno a trasformare il selvaggio West in una terra scellerata, che riecheggia dei colpi di pistola e delle urla delle vittime. Purtroppo, però, una volta a bordo del treno si scopri che c’è un motivo per cui lo chiamano il Treno Fantasma. Da qui scaturirà una vera e propria caccia al Diavolo in persona per tentare di riprendere il maltolto: l’anima del protagonista.