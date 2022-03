Monaco 2 annunciato, sarà pubblicato da Humble Games

Ricordate Monaco: What’s Your is Mine, il simulatore di furto creato da Pocketwatch Games perfetto per pazze serate all’insegna del gioco cooperativo? In tal caso sarete più che contenti di sapere che lo studio ha di recente annunciato Monaco 2, progetto in via di sviluppo con la collaborazione di Humble Games. Niente gameplay, per ora, però c’è un bel trailer animato che fa un bel lavoro nel creare la giusta atmosfera.









A quanto pare, il progetto è ancora nelle sue prime fasi, quindi è presto sia per saperne di più sui sistemi di gioco che per una finestra d’uscita, anche approssimativa. Pocketwatch ha però rivelato che per Monaco 2 intende adottare ambientazioni 3D, segnando dunque un passo in avanti rispetto al predecessore. Attenderemo con impazienza altre informazioni.