Vampire: The Masquerade Swansong, ecco un nuovo video di gameplay

Vampire: The Masquerade Swansong, il videogioco di ruolo narrativo di Big Bad Wolf Studio e Nacon, è tornato a mostrarsi attraverso un nuovo video di gameplay.









Gli sviluppatori ci fanno sapere che nel gioco avremo modo di ispezionare vari luoghi alla ricerca di indizi preziosi, risolvendo enigmi e interagendo con una vasta gamma di personaggi per avanzare nei livelli.

Trattandosi di un RPG dalla forte enfasi sulla narrazione, Vampire: The Masquerade Swansong introduce una varietà complessa di meccaniche di gioco. Ognuno dei tre eroi ha una scheda personaggio che il giocatore può personalizzare completamente. Può essere un esperto nella persuasione e dominare gli altri, oppure può sviluppare le abilità tecnologiche in modo da poter hackerare computer e serrature. Gli eroi hanno anche poteri vampireschi: le Discipline. Per esempio, Leysha può offuscare l’ambiente circostante per nascondere la sua presenza, Emem usa Celerità per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili e Galeb fa degli altri il suo burattino usando Dominazione. Inoltre, alcuni PNG particolarmente contorti innescano i Confronti, combattimenti sotto forma di dialogo in cui il giocatore deve trovare gli argomenti giusti e usare Abilità e Discipline per convincere l’altra persona a rivelare i suoi segreti.

Vi ricordiamo, infine, che Vampire: The Masquerade Swansong sarà disponibile su PC tramite Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch dal 19 maggio.