Fortnite: Epic e Xbox doneranno tutti i ricavi in favore dell'Ucraina

Epic Games e Xbox hanno annunciato che fino al 3 aprile tutti i ricavi di Fortnite verranno devoluti in beneficenza in favore delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Gli introiti verranno devoluti direttamente a quattro organizzazione umanitarie: Direct Relief, Unicef, UNHCR e United Nations World Food Programme.

Epic Games fa sapere che il denaro verrà inviato immediatamente agli enti benefici, dunque senza attendere che la somma venga accreditata tramite i vari sistemi di pagamento impiegati dagli utenti. L’iniziativa comprende tutti gli acquisti effettuati con denaro reale: dall’acquisto di V-Bucks a quello di Battle Pass, nonché oggetti di personalizzazione estetica. La somma devoluta sarà al netto delle tasse e delle quote trattenute dalle piattaforme di terze parti, tranne su Xbox dove Microsoft si è impegnata a devolvere anche la sua quota.

