Svelato MOTHERGUNSHIP: FORGE, nuovo FPS roguelite per VR

Terrible Posture Games ha presentato MOTHERGUNSHIP: FORGE, un nuovo FPS roguelite in uscita tra qualche mese su Meta Quest 2 e visori compatibili con SteamVR.









Si tratta di una rielaborazione di quel MOTHERGUNSHIP pubblicato qualche anno fa su PC e console in cui ci ritroviamo ad assaltare la nave madre di una forza d’invasione aliena. All’interno della nave ogni elemento è generato in maniera procedurale, pertanto le sfide saranno sempre diverse.

La particolarità di MOTHERGUNSHIP, e dunque anche di questo nuovo FORGE, risiede nella possibilità di combinare le armi recuperate dai nemici per creare degli strumenti di offesa tanto bizzarri quanto estremamente letali. Nella versione VR avremo modo di interagire direttamente nell’assemblamento delle armi e lanciarsi in prima persona nell’azione.

MOTHERGUNSHIP: FORGE sarà disponibile dal 16 giugno. Ricordate di scriverlo in maiuscolo, mi raccomando.