Milano si tinge di rosa per celebrare Kirby e la terra perduta

Mancano ormai poche ore all’uscita di Kirby e la terra perduta, videogioco che darà il via alle celebrazioni per il trentesimo compleanno del paffuto eroe rosa di Nintendo. E per festeggiare questo importante traguardo della sua carriera, lo street artist Pao ha deciso di tingere di rosa cartelli, paracarri, coni stradali ed altri elementi dell’arredo cittadino di Milano. Un modo di raccontare anche la nuova abilità di Kirby, che grazie alla sua boccomorfosi può assimilare oggetti inanimati e acquisire le loro proprietà.

Ricordiamo che Kirby e la terra perduta è il primo capitolo in 3D della serie di action platform, che vede il nostro eroe impegnato a liberare i Waddle Dee in una terra dove sono disseminati i resti di un’antica civilità. Se volete sapere di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione.