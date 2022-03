Weird West entra in fase gold, tutto pronto per il lancio

È tutto pronto per l’imminente uscita di Weird West: l’immersive sim di WolfEye Studios diretta dal veterano Raphael Colantonio è difatti entrata in fase gold.

Lo studio indipendente ha fatto sapere di aver apportato le modifiche finali al gioco, che dunque verrà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One nella sua forma migliore (si spera) tra pochissimi giorni. L’uscita è difatti prevista per il 31 marzo.

Weird West ci porterà in una versione alternativa del selvaggio west, dove creature mistiche e arti magiche convivono con banditi e uomini di legge. Da notare, infine, che il gioco sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

Condividi con gli amici Inviare