Apex Legends: arriva l'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S

Electronic Arts e Respawn hanno pubblicato oggi l’aggiornamento gratuito di Apex Legends per PS5 e Xbox Series X|S, in concomitanza con il lancio dell’evento Collezione Guerrieri.

L’update introduce la risoluzione 4K su PS5 e Xbox Series X, supporto ai 60Hz e HDR su tutte le console next-gen (anche Series S), un maggior livello di dettaglio e ombre in alta risoluzione sulle console ammiraglie di Sony e Microsoft. Prossimamente sarà disponibile anche un ulteriore aggiornamento per il supporto agli schermi con frequenza di aggiornamento a 120Hz, più l’aggiunta di feedback aptici su PS5.

L’update next-gen di Apex Legends viene scaricato automaticamente su Xbox Series X|S tramite la funzione di Smart Delivery, mentre sulla console di Sony bisogna selezionare la nuova versione nell’hub del gioco per poi scaricare la versione PS5.

