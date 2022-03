Jessie Buckley sarà la protagonista di The Dark Pictures: The Devil in Me

Supermassive Games ha annunciato che l’attrice Jessie Buckley, in lizza per l’oscar alla miglior attrice non protagonista per la sua performance ne La Figlia Oscura, sarà la protagonista di The Devil in Me, quarta iterazione della saga horror The Dark Pictures Anthology (qui la nostra recensione di House of Ashes).

L’attrice irlandese presterà fattezze e voce a Kate Wilder, sebbene non sia ancora chiaro che ruolo avrà nel gioco questo personaggio. The Devil in Me seguirà le vicende di una troupe documentaristica che viene invitata a esplorare la replica della dimora di H.H. Holmes, il primo serial killer americano. Il gioco dovrebbe uscire quest’anno su PC e console, ma per ora non sappiamo esattamente quando.

Nel frattempo i ragazzi di Supermassive Games sono impegnati anche nello sviluppo di The Quarry, un nuovo videogioco horror in uscita a giugno.

