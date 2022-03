Uncharted: Fortune Hunter chiude i suoi server

Qualcuno dei nostri lettori forse ricorderà Uncharted: Fortune Hunter, titolo per Android e iOS lanciato ormai sei anni fa che vedeva il nostro Nathan Drake ancora una volta impegnato ad andare a caccia di tesori. Ebbene, sembra proprio che Sony abbia deciso che sia giunto il momento di mandarlo in soffitta e di spegnere la luce.

L’annuncio della chiusura dei server è arrivato tramite il profilo Twitter di Naughty Dog, che spiega come gli acquisti in-game siano già stati disabilitati e il gioco rimosso dagli store Apple e Android. Potremo ancora continuare a giocare a Uncharted: Fortune Hunter in modalità offline, ma una volta disinstallato dai nostri dispositivi non avremo più modo di accedervi.