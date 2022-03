MSI aggiorna il BIOS delle schede madri Intel Serie 600

Con il lancio del processore di ultima generazione Intel Core i9-12900KS, MSI ha preparato un BIOS dedicato per le sue schede madri della serie 600. Questa generazione di schede supporta nativamente l’i9-12900KS, ma l’aggiornamento permette loro di ottenere prestazioni ancora maggiori, e diventare realmente la scelta migliore per i giocatori che non vogliono scendere a compromessi.

Il nuovo BIOS è attualmente disponibile solo per schede madri Z690 selezionate, che grazie al loro design di alimentazione estrema diretta, all’eccellente dissipazione del calore e al grande potenziale di overclock sono il partner perfetto per l’Intel Core i9-12900KS. Nel corso delle prossime settimane MSI rilascerà l’aggiornamento per tutte le schede della serie Intel 600. Il download sarà accessibile tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.