Nine Sols è un nuovo action 2D ispirato a Sekiro

Lo studio Red Candle Games, noto per aver sviluppato gli horror psicologici Detention e Devotion, sembra proprio aver voluto prendere una nuova direzione con il suo prossimo progetto. Nine Sols è infatti un action-platformer bidimensionale che include “un combattimento ispirato al sistema di parate di Sekiro“, e un’ambientazione “Taopunk“, che va dunque a mischiare elementi cyberpunk con la mitologia taoista. La grafica del gioco, che possiamo vedere in azione nel teaser trailer, sarà completamente disegnata a mano.









Per Nine Sols, Red Candle Games ha dato il via a una campagna di crowdfunding che durerà ancora 39 giorni, e ci fa piacere constatare come il traguardo minimo sia già stato raggiunto. Lo studio non ha ancora confermato in via definitiva le piattaforme su cui uscirà il gioco, ma ha fatto sapere che intende rilasciarlo su Steam per PC e Mac, e se possibile anche su console Sony e Nintendo.