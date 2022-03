Scarlet Nexus si aggiorna, arriva il crossover con Tales of Arise

Continua il supporto post lancio di Bandai Namco a Scarlet Nexus. Se con l’aggiornamento 1.07 era stato il turno della modalità Molto Difficile, la patch 1.08 introduce invec eil suo esatto opposto, e cioè la modalità Molto Facile. Una difficoltà pensata per chi preferisce concentrarsi sulla storia ricca di intrecci dei due protagonisti Yuito e Kasane, piuttosto che rischiare la vita contro gli Estranei. Non è finita qui, perché con l’aggiornamento arriva anche il crossover con Tales of Arise, che fra le altre cose vede l’introduzione nell’action brainpunk della fiammeggiante spada e dela maschera spezzata del protagonista Alphen.









Bandai Namco ha inoltre annunciato che a breve renderà disponibile una nuova demo di Scarlet Nexus, che ci permetterà di affrontare i primi capitoli della storia. Tutti i progressi ottenuti in questa sede saranno mantenuti una volta acquistato il gioco.