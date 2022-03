PlayStation Plus: annunciati i giochi di aprile 2022

Sony ha svelato quali saranno i tre videogiochi disponibili nel corso del prossimo mese di aprile e riscattabili senza costi aggiuntivi dagli abbonati al PlayStation Plus, il servizio che a giugno verrà rimodulato includendo anche l’attuale PlayStation Now.

A guidare la selezione troviamo Hood: Outlaws & Legends, il videogioco multiplayer PvPvE di Sumo Digital e Focus Interactive ispirato alla leggenda di Robin Hood, disponibile sia in formato PS4 che PS5; abbiamo poi SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated, versione rimasterizzata dell’omonimo titolo dedicato al celebre personaggio dei cartoni; per finire, gli abbonati potranno scaricare anche Slay the Spire, particolare e apprezzatissimo deck building roguelike targato MegaCrit. Nel caso di questi ultimi due giochi verranno fornite le rispettive versioni PS4.

Il trio di videogiochi verrà reso disponibile a partire dal 4 aprile prossimo.

Condividi con gli amici Inviare