GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S in uscita in formato fisico ad aprile

Dopo essere stato pubblicato in versione digitale, GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S sta per approdare anche sugli scaffali dei negozi fisici. Rockstar ha infatti annunciato la data di uscita delle versioni scatolate di queste nuove edizioni next-gen, che dunque saranno disponibili a partire dal prossimo 12 aprile.

Le nuove versioni di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S introducono diverse migliorie tecniche al celebre action open world di Rockstar North: per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione della versione per PlayStation 5.

Condividi con gli amici Inviare